هجوم إلكتروني "ضخم" على البنك المركزي الإيراني

أعلنت وكالات أنباء إيرانية، اليوم الجمعة، عن هجوم إلكتروني وصفته بـ"الضخم" استهدف خوادم (السيرفرات) للبنك المركزي الإيراني، واثنتين من منصات التواصل الاجتماعي المحلية.

ونقلت وكالة أنباء "برنا" الإيرانية عن رئيس شركة اتصالات البنية التحتية الإيرانية، أمير لاجوردي، إعلانه تعرض البنك المركزي الإيراني لهجوم إلكتروني ضخم، مشيرًا إلى أن "الهجوم استخدم طريقة (DDoS) التي هي هجمات تتم عن طريق إغراق السيرفرات بالبيانات غير اللازمة".

وأوضح لاجوردي أن "الهجوم بدأ الليلة الماضية، وتمكن الخبراء من التصدي للهجمات التي استهدفت البنك المركزي الإيراني"، مبينًا أن المهاجمين استهدفوا أيضًا السيرفرات الداخلية لتطبيقي "روبيكا" و"بله" اللذين صممتهما الحكومة الإيرانية.