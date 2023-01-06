هجوم إلكتروني "ضخم" على البنك المركزي الإيراني
أعلنت وكالات أنباء إيرانية، اليوم الجمعة، عن هجوم إلكتروني وصفته بـ"الضخم" استهدف خوادم (السيرفرات) للبنك المركزي الإيراني، واثنتين من منصات التواصل الاجتماعي المحلية.
ونقلت وكالة أنباء "برنا" الإيرانية عن رئيس شركة اتصالات البنية التحتية الإيرانية، أمير لاجوردي، إعلانه تعرض البنك المركزي الإيراني لهجوم إلكتروني ضخم، مشيرًا إلى أن "الهجوم استخدم طريقة (DDoS) التي هي هجمات تتم عن طريق إغراق السيرفرات بالبيانات غير اللازمة".
وأوضح لاجوردي أن "الهجوم بدأ الليلة الماضية، وتمكن الخبراء من التصدي للهجمات التي استهدفت البنك المركزي الإيراني"، مبينًا أن المهاجمين استهدفوا أيضًا السيرفرات الداخلية لتطبيقي "روبيكا" و"بله" اللذين صممتهما الحكومة الإيرانية.
وتطبيق روبيكا طرحته الحكومة الإيرانية بديلًا عن تطبيق "إنستغرام"، الذي طاله الحجب خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، فيما جرى طرح تطبيق "بله" بدلًا من تلغرام المحجوب منذ عام 2018.
وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، الجمعة، إنه "في هذه الأيام كان أكبر حجم للهجمات الأجنبية ضد البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي الإنترنت والبنى التحتية للاتصالات في إيران".
وأضافت: "يعتقد بعض مراقبي التكنولوجيا أن أحد أسباب زيادة مثل هذه الهجمات يمكن أن يكون محاولات المهاجمين خلق تجربة مستخدم مريرة للأشخاص عند استخدام المنصات الإيرانية".
وأشارت إلى أن هذه الهجمات بسبب حجم الطلبات غير الواقعية للتدفق إلى الخوادم المستهدفة تهدف لقطع تلك المنصات".
ومنذ بدء الاحتجاجات في منتصف أيلول/سبتمبر 2022، تعرضت العديد من المؤسسات الحكومية الإيرانية لهجمات إلكترونية واسعة النطاق، حيث استهدفت وزارة الزراعة والتجارة والبنك المركزي ومصارف حكومية أخرى.