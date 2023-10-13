بوتين يؤكد استعداد روسيا للتوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو للتوسط لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق صيغة الأمم المتحدة التي تشير إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وقال بوتين خلال قمة رابطة الدول المستقلة المنعقدة في بيشكك عاصمة قرغيزستان: "أود أن أؤكد أن روسيا مستعدة للتنسيق مع جميع الشركاء ذوي التفكير البناء".
وأضاف: "نحن ننطلق من حقيقة أنه لا يوجد بديل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سوى من خلال المفاوضات".
وتابع: "هدف المفاوضات يجب أن يكون تنفيذ صيغة الدولتين التي أقرتها الأمم المتحدة، والتي تنطوي على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش في سلام ووئام مع إسرائيل، التي بالطبع كما نرى، تعرضت لهجوم وحشي غير مسبوق، وبالطبع لها الحق في الدفاع، ولها الحق في ضمان وجودها السلمي".
وأكد بوتين: "نحن بحاجة إلى القلق بشأن حل هذه القضية بالوسائل السلمية. في هذا الوضع، وفي هذا المكان، يبدو لي أنه ببساطة لا يوجد بديل".
وهاجم بوتين الولايات المتحدة الأمريكية مجددا، قائلا: "إن التفاقم في الشرق الأوسط هو نتيجة للسياسة الفاشلة التي تنتهجها الولايات المتحدة، التي لم تكن مهتمة بإيجاد حل وسط للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأضاف: "لم يتم استخدام اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين في الشرق الأوسط. وتحت ذرائع، منعت الولايات المتحدة فعليًا هذا التنسيق، الذي كان فريدًا، وبالمناسبة، كان له تفويض تمت الموافقة عليه بموجب قرار الأمم المتحدة ذي الصلة".
وقال بوتين: "حاولت الولايات المتحدة حل المشكلة ببعض التدابير الاقتصادية التحفيزية لحل مشكلة سياسية، وهي مشكلة أساسية، وتحديدا إنشاء دولة فلسطينية مستقلة"، معتبرا أن "كل هذا أدى تدريجيا إلى مأساة اليوم".
وكان بوتين قد اتهم الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام بأنها تتحمل مسؤولية انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط؛ نتيجة ما اعتبرها "سياستها الفاشلة في هذه المنطقة".