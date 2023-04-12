وثيقة: عرض كوريا الشمالية العسكري قد يبالغ بتهديد الصواريخ الباليستية

وبينما لم تؤكد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صحة الوثائق المسربة، فإنها قالت، الإثنين، إن "كشفًا غير مصرح به لمواد سرية" قد حدث على ما يبدو.

وقالت إن الصور المأخوذة من هذه الوثائق بدت مطابقة في الشكل لتلك المستخدمة في تقديم إفادات يومية لكبار القادة رغم أن بعضها أُجريت عليه تعديلات على ما يبدو.

وأشارت ملاحظة موجزة من فقرة واحدة في إحدى الوثائق السرية التي اطّلعت عليها "رويترز" إلى أن كوريا الشمالية قد عرضت عددًا غير مسبوق من قاذفات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في عرض نظمته، يوم الثامن من فبراير/شباط، وكانت "على الأرجح تحمل أنظمة غير قابلة للتشغيل".

ولم يرد البنتاغون ولا بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة على طلبات للتعليق على صحة الجزء المتعلق ببيونغيانغ في الوثيقة.

وذكرت الوثيقة أن الهدف الذي سعت إليه كوريا الشمالية كان "على الأرجح تصوير تهديد نووي خطير للولايات المتحدة"، وأضافت: "عرضت كوريا الشمالية هذه الأنظمة غير القابلة للتشغيل لإظهار أن لديها قوة صاروخية أكبر وأكثر قدرة مما تمتلكها بالفعل ولتخفيف الخطر الذي قد يلحق بصواريخها الحقيقية".