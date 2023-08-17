أوكرانيا تعتزم بذل جهود سياسية لتعزيز علاقاتها مع أفريقيا
أكّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن كييف تعتزم بذل جهود سياسية لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية بهدف مواجهة النفوذ المتزايد لموسكو في القارة.
وقال كوليبا في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" الأربعاء بمقر وزارة الخارجية في كييف، "إنّنا نبدأ من الصفر في أفريقيا. تحتاج هذه القارة إلى عمل منهجي وبعيد المدى. لا يحصل ذلك بين ليلة وضحاها".
ويقيم الكرملين شراكات متينة مع عدة دول أفريقية منذ الحقبة السوفياتية، غير أن موسكو تعزز جهودها لتوطيد علاقاتها مع القادة الأفارقة مذ أصبحت معزولة على الساحة الدولية على خلفية غزوها لأوكرانيا.
واعتبر كوليبا الجهود الأوكرانية بمثابة "هجوم مضاد" دبلوماسي في مواجهة المساعي الروسية لتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية.
وأضاف: "استراتيجيتنا ليست الحلول مكان روسيا وإنمّا تحرير أفريقيا من قبضة روسيا"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تسعى إلى التعامل مع هذه التفاعلات الدبلوماسية "باحترام وعملاً بمبدأ المنفعة المتبادلة".
وقال كوليبا: "تحاول روسيا جاهدة إبقاء الدول في فلكها من خلال الإكراه والرشوة والخوف".
وأضاف: "لروسيا أداتان لعملها في أفريقيا، هما الأقوى، وهما الدعاية و(مجموعة) فاغنر" المسلّحة.
ودخلت مجموعة فاغنر في شراكة مع عدة دول أفريقية من بينها مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، ما أثار انتقادات مجموعات حقوقية وحكومات غربية اتهمت المجموعة المسلّحة بارتكاب انتهاكات.
وفي سياق متصل، اعتبر كوليبا أن المخاوف التي أعرب عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأمن الغذائي في أفريقيا لا أساس لها، خصوصًا أن موسكو خرجت من مبادرة حبوب البحر الأسود.
وكان الاتفاق، الذي أُبرم العام الماضي برعاية الأمم المتحدة وتركيا، قد سمح بمغادرة حوالي 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، ما خفف من حدة المخاوف حيال نقص المواد الغذائية في الدول الأضعف. وانسحبت موسكو من الاتفاق الشهر الماضي.
وقال كوليبا: "رأى الناس في أفريقيا أن كلّ روايات بوتين عن اهتمامه بالدول الأفريقية هي أكاذيب".
واعتبر أن المزارعين الأوكرانيين والسكان في أفريقيا الذين تعتمد حياتهم على توفّر الخبز هم الضحايا الرئيسيون لقرار موسكو وقف المرور الآمن لسفن الشحن من وإلى موانئ أوكرانيا.
وأضاف: "يحلّ بوتين مشاكله على حساب الأفارقة والأوكرانيين".