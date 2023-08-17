أوكرانيا تعتزم بذل جهود سياسية لتعزيز علاقاتها مع أفريقيا‎

أكّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن كييف تعتزم بذل جهود سياسية لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية بهدف مواجهة النفوذ المتزايد لموسكو في القارة.

وقال كوليبا في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" الأربعاء بمقر وزارة الخارجية في كييف، "إنّنا نبدأ من الصفر في أفريقيا. تحتاج هذه القارة إلى عمل منهجي وبعيد المدى. لا يحصل ذلك بين ليلة وضحاها".

ويقيم الكرملين شراكات متينة مع عدة دول أفريقية منذ الحقبة السوفياتية، غير أن موسكو تعزز جهودها لتوطيد علاقاتها مع القادة الأفارقة مذ أصبحت معزولة على الساحة الدولية على خلفية غزوها لأوكرانيا.

واعتبر كوليبا الجهود الأوكرانية بمثابة "هجوم مضاد" دبلوماسي في مواجهة المساعي الروسية لتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية.

وأضاف: "استراتيجيتنا ليست الحلول مكان روسيا وإنمّا تحرير أفريقيا من قبضة روسيا"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تسعى إلى التعامل مع هذه التفاعلات الدبلوماسية "باحترام وعملاً بمبدأ المنفعة المتبادلة".

وقال كوليبا: "تحاول روسيا جاهدة إبقاء الدول في فلكها من خلال الإكراه والرشوة والخوف".

وأضاف: "لروسيا أداتان لعملها في أفريقيا، هما الأقوى، وهما الدعاية و(مجموعة) فاغنر" المسلّحة.