ترامب: نسعى لاستعادة قاعدة "باجرام" الجوية في أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة تحاول استعادة قاعدة "باجرام" الجوية في أفغانستان.

وكان المطار التاريخي، الذي بناه الاتحاد السوفيتي، هو القاعدة الرئيسة للقوات الأمريكية في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 وحتى انسحابها في عام 2021 وسيطرة حركة طالبان عليها بعد ذلك.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "نحاول استعادتها"، في إشارة إلى قاعدة "باجرام" التي وصف موقعها بالقرب من الصين بأنه استراتيجي.

وأوضح بالقول "نريد استعادة تلك القاعدة".