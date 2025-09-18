logo
العالم

ترامب: نسعى لاستعادة قاعدة "باجرام" الجوية في أفغانستان

ترامب: نسعى لاستعادة قاعدة "باجرام" الجوية في أفغانستان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة تحاول استعادة قاعدة "باجرام" الجوية في أفغانستان.

وكان المطار التاريخي، الذي بناه الاتحاد السوفيتي، هو القاعدة الرئيسة للقوات الأمريكية في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 وحتى انسحابها في عام 2021 وسيطرة حركة طالبان عليها بعد ذلك.

أخبار ذات علاقة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب: قد نمدد مهلة بيع "تيك توك"

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر  "نحاول استعادتها"، في إشارة إلى قاعدة "باجرام" التي وصف موقعها بالقرب من الصين بأنه استراتيجي.

وأوضح بالقول "نريد استعادة تلك القاعدة".

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC