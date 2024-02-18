"تلغراف": أمريكا تتراجع في عهد بايدن

"ينبغي أن تكون وفاة زعيم المعارضة الروسية والخصم السياسي الأبرز للقيادة الروسية، أليكسي نافالني، بمثابة تذكير للديمقراطيات في العالم بأن عليها الالتزام بمعاييرها الخاصة، وألا تجعل الطغاة والمستبدين يقيدون حرياتها أو يتغلبون عليها"، وفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وجاء في تقرير للصحيفة، أن "بريطانيا وأمريكا ربطتا شعوبهما بقوة بالشبكة المالية الصينية، حتى أصبحتا تعانيان ضعفًا محليًّا خطيرًا.. ورغم كل الجبهات التي تواجهها أمريكا، فإن كل ما تظهره تجاه الأحداث هو الضعف فقط، فيما يُنظر للولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن، أنها تراجعت عن بقية دول العالم".

وقال التقرير إن "ما يحدث حاليًّا هو أن الدول الحرة معرضة للخطر والدول غير الحرة آخذة في التقدم، إذ يعمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ترسيخ سلطته داخل روسيا ودفع قواته إلى أوكرانيا، فيما تمكنت إيران من شنّ حرب على جبهات متعددة عبر وكلائها في غزة ولبنان وسوريا والعراق واليمن، لتهديد أمن إسرائيل".

وأفاد بأنه "رغم استهداف ميليشيا الحوثي للسفن البريطانية والأمريكية في البحر الأحمر، وتنفيذ وكلاء إيران هجومًا على القوات الأمريكية على الحدود السورية الأردنية، فإنه لم يكن هناك أي فعل رادع يذكر لتلك الحوادث باستثناء حرب إسرائيل شبه المكتملة على حماس في غزة".

ولفت التقرير إلى أن "الديمقراطيين يشعرون حيال ما يحدث بالقلق من انهيار سمعة حزبهم في التعامل مع السياسة الخارجية، خاصة منذ انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان".

وأشار أن "عددًا متزايدًا من الجمهوريين يعتقدون أن أمريكا يجب أن تعالج أزمة حدودها الجنوبية قبل أن ترسل مليارات إضافية من المساعدات للتعامل مع أزمات الحدود الأكثر عنفًا في القارات الأخرى".

وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول "في خضم هذا القلق المتزايد، من غير الواضح ما إذا كانت القوة العظمى قادرة على ممارسة هيمنتها العسكرية بفاعلية".