خسائر فادحة بعد عامين من الحرب الروسية الأوكرانية

اقتربت الحرب الروسية الأوكرانية من دخول عامها الثالث، دون مؤشرات على أيّ حل سياسي أو حسم على الأرض من قبل طرفي النزاع.

وحولت الحربُ أوروبا إلى مسرح مباشر للقتال أعاد للأذهان مشاهد الحرب العالمية الثانية، وانتقال المعارك إلى قلب ما يُعرف بـ"العالم الحر" بعيدًا عن مناطق الصراع في دول ما يسمى "العالم الثالث" التي عانى بعضها من القتل والتشريد والدمار.

وكان لتلك الحرب تبعات على العالم أجمع، لخصوصية الطرفين المتحاربين ومحورية الصراع الذي أثر على أسعار الطاقة والنقل والأغذية وسلاسل التوريد؛ ما رفع من معدلات التضخم خصوصًا في أوروبا والولايات المتحدة.

وشهدت أشهر الحرب الثلاثة والعشرون الماضية، الكثير من الأحداث والمفاجآت والتطورات الدراماتيكية، من بينها حجم الخسائر التي خلفتها على الصعد العسكرية والبشرية والاقتصادية.

ويستعرض التقرير الآتي أبرز الخسائر التي مُنيت بها روسيا وأوكرانيا جراء الحرب.

أولًا: الخسائر البشرية:

تتضارب الأرقام حول حجم الخسائر البشرية في أوكرانيا وتحديدًا بين المدنيين، فبينما يقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن القتلى المدنيين تجاوزوا العشرة آلاف حتى الآن، إذ تشير تقديرات غربية إلى أنها تتراوح ما بين 30 إلى 70 ألف قتيل بينهم أكثر من 500 طفل.