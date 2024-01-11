خسائر فادحة بعد عامين من الحرب الروسية الأوكرانية
اقتربت الحرب الروسية الأوكرانية من دخول عامها الثالث، دون مؤشرات على أيّ حل سياسي أو حسم على الأرض من قبل طرفي النزاع.
وحولت الحربُ أوروبا إلى مسرح مباشر للقتال أعاد للأذهان مشاهد الحرب العالمية الثانية، وانتقال المعارك إلى قلب ما يُعرف بـ"العالم الحر" بعيدًا عن مناطق الصراع في دول ما يسمى "العالم الثالث" التي عانى بعضها من القتل والتشريد والدمار.
وكان لتلك الحرب تبعات على العالم أجمع، لخصوصية الطرفين المتحاربين ومحورية الصراع الذي أثر على أسعار الطاقة والنقل والأغذية وسلاسل التوريد؛ ما رفع من معدلات التضخم خصوصًا في أوروبا والولايات المتحدة.
وشهدت أشهر الحرب الثلاثة والعشرون الماضية، الكثير من الأحداث والمفاجآت والتطورات الدراماتيكية، من بينها حجم الخسائر التي خلفتها على الصعد العسكرية والبشرية والاقتصادية.
ويستعرض التقرير الآتي أبرز الخسائر التي مُنيت بها روسيا وأوكرانيا جراء الحرب.
أولًا: الخسائر البشرية:
تتضارب الأرقام حول حجم الخسائر البشرية في أوكرانيا وتحديدًا بين المدنيين، فبينما يقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن القتلى المدنيين تجاوزوا العشرة آلاف حتى الآن، إذ تشير تقديرات غربية إلى أنها تتراوح ما بين 30 إلى 70 ألف قتيل بينهم أكثر من 500 طفل.
أما على الصعيد العسكري، فوفق تقديرات أمريكية نقلاً عن صحيفة "نيويورك تايمز" في آب/ أغسطس الماضي، فإن أوكرانيا خسرت أكثر من 70 ألف جندي بينما أصيب 120 ألفا آخرون، فيما تقدر وزارة الدفاع البريطانية عدد القتلى ما بين 80 إلى 100 ألف قتيل.
لكن روسيا تقول إن هذا العدد غير صحيح، إذ أشار وزير الدفاع سيرغي شويغو أمس الثلاثاء، إلى أن الجيش الأوكراني خسر 215 ألف جندي فقط في العام 2023، وأكثر من 383 ألفًا بين قتيل وجريح منذ بدء الحرب.
أما بالنسبة للجيش الروسي، فلا يوجد رقم محدد باستثناء تقديرات استخباراتية أمريكية تشير إلى أنه خسر أكثر من 120 ألف جندي وأصيب 180 ألفًا آخرون، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
فيما قالت هيئة الأركان الأوكرانية اليوم الخميس، إن روسيا خسرت 284 ألف جندي منذ بدء غزوها للبلاد في الـ24 من شباط/ فبراير الماضي.
وتتكتم أوكرانيا وروسيا على خسائرهما البشرية، وكل منهما يعمل على تضخيم خسائر الطرف الآخر.
ثانيًا: الخسائر العسكرية
تقول أوكرانيا في أحدث أرقامها، الأربعاء، إن روسيا خسرت 4863 دبابة و9220 مركبة قتالية مدرعة و6731 منظومة مدفعية و809 من منظومات راجمات الصواريخ و545 من منظومات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى 632 طائرة مقاتلة ومروحية منذ بدء الحرب.
بينما لا تشير التقييمات الاستخباراتية الأمريكية إلا فقط أن روسيا خسرت في حربها بأوكرانيا 2200 دبابة.
على الجانب الأخر، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، أن أوكرانيا خسرت 28 ألف قطعة من المعدات العسكرية بما فيها الأسلحة الغربية منذ بدء ما تسميها موسكو "عملية عسكرية خاصة".
ثالثا: أبرز الخسائر الروسية
- منيت روسيا بضربة قوية صبيحة الثاني والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر من العام 2022، بعدما استهدفت أوكرانيا، جسر مضيق "كيرتش" الذي يربطها بشبه جزيرة القرم، ويعد الأطول في أوروبا.
- غرق الطراد موسكافا، يعد كذلك إحدى أكبر الخسائر التي منيت بها موسكو بعد شهرين على بدء الحرب في أوكرانيا، إذ قامت كييف بضرب أهم سفينة بأسطول البحر الأسود بصاروخين مضادين للسفن من طراز "نبتون" في الـ13 من نيسان/أبريل من العام 2022.
- تدمير 10 طائرات حربية روسية من طراز "سو-24" و"سو-30"، في هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة ساكي الجوية الروسية في شبه جزيرة القرم في آب/أغسطس الماضي.
- في أيلول/سبتمبر الماضي، ضربت أوكرانيا مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، وتسبب الهجوم في أضرار جسيمة بغواصة وسفينة إنزال كبيرة.
- فشل الهجوم الروسي على كييف في نيسان/أبريل 2022.
- خسارة مدينة ليمان شرق أوكرانيا بعد 5 أشهر من السيطرة عليها بالإضافة إلى الانسحاب من مناطق واسعة في خاركوف وإيزوم ومدينة خيرسون.
- تفجير خط أنابيب “نورد ستريم” لنقل الغاز إلى أوروبا في أيلول/ سبتمبر عام 2022.
- تمرد مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة وخروجها من القتال لصالح الجيش الروسي في أوكرانيا؛ ما شكل ضربة موجعة لموسكو.
- استهداف الكرملين في أيار/مايو 2023 عبر طائرات مسيرة، فيما أعلنت روسيا أنها محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
رابعا: أبرز الخسائر الأوكرانية
- احتلت روسيا أكثر من 20% من الأراضي، بحسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.
- ضم روسيا لأربع مقاطعات في أيلول/سبتمبر 2022، وهي: خيرسون، ولوغانسك، وزابوروجيا، ودونيتسك، والتي تتجاوز مساحتها 100 ألف كم ويعيش فيها أكثر من 6 ملايين شخص.
- خسارة مدينة باخموت الإستراتيجية في الـ22 من أيار/مايو 2023.
- خسإرة مدينة ماريوبول في نيسان/أبريل 2022.
- خسارة كييف لتواجدها على بحر أوزوف.
- فشل الهجوم المضاد الذي استعدت له كييف طويلًا.
- انهيار سد كوفاخوكا الاستراتيجي جنوب أوكرانيا.
- تدمير البنية التحتية للمنشآت الحيوية والطاقة في البلاد.
- خسارة محطة زابوريجيا النووية في آذار/مارس 2022، والتي تعد أكبر محطة نووية في أوروبا.
- حرمان أوكرانيا من تصدير حبوبها أكثر من مرة؛ ما تسبب بأزمة غذاء عالمية.
- تدمير ميناء أوديسا على البحر الأسود ومخازن الحبوب فيها.
- فرار أكثر من 7 ملايين شخص إلى خارج البلاد، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.