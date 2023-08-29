بريطانيا تُرجئ تطبيق ضوابط بريكست الحدودية إلى 2024

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنّها ستُرجئ، إلى كانون الثاني/يناير 2024ن بدء تطبيق الضوابط الحدودية المرتبطة بـ"بريكست" على الأغذية والمنتجات الغذائية الطازجة الآتية من الاتحاد الأوروبي.

وأرجأت المملكة المتحدة تطبيق عمليات التفتيش مرّات عدة منذ أن انسحبت من الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة، في كانون الثاني/يناير 2021، لكنّ الصادرات البريطانية خضعت للضوابط المفروضة على المنتجات في الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تبدأ المملكة المتحدة تطبيق الضوابط الجديدة على الواردات بشكل مرحلي على مدى 12 شهرًا، اعتبارًا من 31 تشرين الأول/أكتوبر هذا العام.

وقالت الحكومة إنه "بعد الاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية في القطاع، اتّفقت الحكومة على تأجيل تطبيق الضوابط المتبقية الصحية والمتعلقة بصحة النباتات لمدة 3 أشهر، إضافة إلى الضوابط الجمركية الكاملة لمنتجات إيرلندا الشمالية غير المؤهلة"، مضيفة أنّها "ستحدّد جدولًا زمنيًا جديدًا لفرض ضوابط إضافية للواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي لمنح الأطراف المعنية وقتًا إضافيًا للاستعداد لعمليات التفتيش الجديدة".