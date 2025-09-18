هجوم أوكراني يشعل النيران بأحد أكبر مجمعات البتروكيماويات في روسيا (فيديو وصور)

قال راضي خبيروف رئيس منطقة باشكورتوستان الروسية عبر قناته على تيليجرام اليوم الخميس، إن طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا هاجمتا مجمع نفتخيم سالافات لمعالجة النفط والبتروكيماويات التابع لشركة جازبروم، وهو أحد أكبر المجمعات من نوعه في روسيا، بحسب رويترز.

وكثفت أوكرانيا الهجمات بطائرات مسيرة على البنية التحتية للنفط والعاز في روسيا منذ مطلع أغسطس آب في وقت تزايد فيه إحباطها من مسار محادثات السلام التي قال الكرملين إنها توقفت عمليا حاليا.

وقال خبيروف "نقيم حجم الأضرار. نعمل حاليا على إخماد النيران. جميع خدمات الطوارئ موجودة في الموقع".

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين وأن قوات الأمن بالمجمع فتحت النار على الطائرتين المسيرتين.

وهاجمت أوكرانيا ذات المجمع في مايو أيار 2024.

كما هاجمت طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا الأسبوع الماضي، مصفاة نفط في أوفا عاصمة باشكورتوستان التي تبعد بنحو 1400 كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا.

كما أعلن الجيش الأوكراني اليوم الخميس، أنه قصف مصفاة نفط في منطقة فولجوجراد الروسية خلال الليل.

وقالت القوات الخاصة الأوكرانية، استنادا إلى معلومات أولية نشرت عبر تيليجرام، إن مصفاة فولجوجراد أوقفت عملياتها.