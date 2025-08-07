خامنئي يعين ممثلين جددا في المجلس الأعلى للدفاع الوطني

أعلن الموقع الرسمي للمرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الخميس، عن تعيين ممثلَين جديدين له في المجلس الأعلى للدفاع الوطني، وهما الجنرال علي أكبر أحمديان والأدميرال علي شمخاني.

أخبار ذات علاقة خامنئي يوافق على استقالة مقرّب منه بعد فضائح فساد طالت عائلته‎

وبحسب بيان لمكتب خامنئي فإن الأخير "عين علي لاريجاني ممثلاً للقيادة في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أصدر مرسوماً رئاسياً عيّن بموجبه السياسي المخضرم علي لاريجاني أميناً عاماً جديداً للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفًا للجنرال علي أكبر أحمديان الذي شغل هذا المنصب منذ يونيو 2023 بقرار من الرئيس السابق إبراهيم رئيسي.

وتأتي هذه التغييرات الأمنية الحساسة في إيران بعد أكثر من شهر لانتهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، وتُعد هذه التغييرات مؤشراً على إعادة هيكلة المنظومة الأمنية الإيرانية في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة.

وفي الأشهر الأخيرة، برز لاريجاني من جديد كأحد أبرز الأصوات في المشهد السياسي، خصوصا في ظل تصاعد التوترات مع إسرائيل. ففي مقابلة متلفزة قبل أشهر من اندلاع الحرب الأخيرة، لوّح لاريجاني بأن إيران قد تتجه نحو خيار السلاح النووي في حال تعرضت لهجوم عسكري مباشر.

ورغم القصف الجوي الذي استهدف منشآت نووية إيرانية كـ"نطنز" و"فردو" و"أصفهان"، لم يصدر عن طهران أي إعلان رسمي بتغيير استراتيجيتها النووية، بل واصلت التأكيد على استمرار برنامجها لتخصيب اليورانيوم ضمن حدود "الاستخدام السلمي".





