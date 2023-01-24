هل يتسبب ملف الاستيطان بإسقاط حكومة نتنياهو؟

ملفات خطيرة

ويرى محللون سياسيون، أن حدة الخلافات بين وزراء حكومة نتنياهو، بسبب ملف الاستيطان، ستزداد خلال الفترة المقبلة؛ إلا أنها لا يمكن أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة، خاصة أن رئيس الوزراء سيعمل من أجل منع ذلك بكل الوسائل الممكنة.

وبحسب هؤلاء المحللين، فإن هناك الكثير من الملفات التي يمكن أن تؤدي لإسقاط الحكومة الإسرائيلية؛ إلا أن ملف الاستيطان لن يؤدي إلى ذلك، خاصة أن هناك توافقًا بين أحزاب الائتلاف الحكومي على تعزيز الاستيطان.

ويرى المحلل السياسي طلال عوكل، أن "الاستيطان في الضفة الغربية واحد من الملفات الخطيرة التي تواجه حكومة نتنياهو، خاصة أنها يمكن أن تؤدي إلى خلافات كبيرة بين وزرائها، علاوة على الخلافات مع الولايات المتحدة بهذا الشأن".

وأوضح عوكل، لـ "إرم نيوز"، أن "وزراء حكومة نتنياهو، يدخلون في مغامرات صعبة مع الفلسطينيين فيما يتعلق بالاستيطان، وهذا الملف سيزيد من حدة الخلافات بين وزراء الحكومة الإسرائيلية، وسيتصاعد التوتر يومًا بعد يوم".