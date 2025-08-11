"منزعج" من زيلينسكي.. ترامب يتوقع عقد اجتماع "بناء" مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين إنه يتوقع عقد اجتماع "بناء" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة المقررة بينهما الجمعة في ولاية ألاسكا لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق وكالة "فرانس برس".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن "انزعاجه" من رفض نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التنازل عن أراضٍ لروسيا في إطار اتفاق من شأنه إنهاء النزاع.

وأضاف ترامب في تصريحات لصحفيين "سأتحدث إلى فلاديمير بوتين، وسأخبره بضرورة إنهاء هذه الحرب"، وتابع: "سأحاول أن أستعيد بعض الأراضي لأوكرانيا".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيتصل ببعض القادة الأوروبيين بعد الاجتماع.

وذكرت شبكة "إن.بي.سي"، يوم السبت، أن البيت الأبيض يدرس دعوة زيلينسكي إلى ألاسكا.

لكن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأحد أنه لا يعتقد بأنه سيكون من المثمر أن يجلس بوتين مع زيلينسكي قبل اللقاء مع الرئيس ترامب.