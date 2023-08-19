صحيفة أمريكية: علاقات فرنسا الدولية "مُتباينة ومُعادية أحيانًا"
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها، اليوم الجمعة، إن لفرنسا علاقات "مُتباينة ومُعادية أحيانًا" مع مختلف الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وأستراليا والدول الإفريقية.
وجاءت افتتاحية الصحيفة تحت عنوان "حان الوقت للأمريكيين لمواجهة الحقائق: فرنسا ليست مجرد حليف محرج، ومنافس غيور، أصبحت فرنسا عدو أمريكا".
في حين تنظر روسيا إليها بشكل مختلف منذُ الحرب على أوكرانيا، ولا سيما مع موقف فرنسا المساند لأوكرانيا، ولدى الجزائر توترات تاريخية مع فرنسا؛ بسبب الاستعمار وحرب الاستقلال.
أما الساحل فقلق من ماضي فرنسا الاستعماري، وسط علاقات غامضة مع الأنظمة الإفريقية، حيثُ ترك الاستعمار الفرنسي وانتهاكاته آثاراً في ضمائر منطقة الساحل، وفقًا للصحيفة، التي أكدت استمرار حالة عدم الثقة بفرنسا في فترة ما بعد الاستعمار.
وفي ألمانيا، ما تزال الخلافات الاقتصادية قائمة على الرغم من التغييرات السياسية.
فيما ترفض باكستان، العلمانية الفرنسية وتعتبر هذه السياسة إهانة للإسلام، فإسلام آباد لا تحب العلمانية الفرنسية، وفي عام 2010، تم انتقاد حظر الحجاب الكامل على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، بحسب الصحيفة.
وفي بيشاور، تنتقد اللافتات بعنف "مؤامرة فرنسية ضد الإسلام" وتصف فرنسا بأنها "ضعيفة"؛ لأنها تشعر "بالتهديد من الحجاب".
بينما تحكم أستراليا على فرنسا بشكل سلبي بسبب التجارب النووية، إذ يرتبط عداء أستراليا تجاه فرنسا بالتجارب النووية في المحيط الهادئ والقرارات السياسية المثيرة للجدل، حيث تسبب الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك في احتجاج في كانبيرا بإعلانه استئناف التجارب النووية في المحيط الهادئ، وهو قرار وصفه رئيس وزراء أستراليا بول كيتنغ، في ذلك الوقت، بأنه "عودة إلى المواقف الاستعمارية القديمة".
كما تتمتع الصين بعلاقة معقدة مع فرنسا، تتميز بوقوع نوبات من التوتر والتجسس، حيث إن السلطات الفرنسية تمتنع عن انتقاد الصين كثيرًا لأسباب اقتصادية.
وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن فرنسا تحافظ على علاقات متنوعة ومتضاربة أحيانًا مع هذه البلدان المختلفة، مما يعكس التوترات السياسية والتاريخية والاقتصادية على نطاق عالمي.