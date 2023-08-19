صحيفة أمريكية: علاقات فرنسا الدولية "مُتباينة ومُعادية أحيانًا"

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها، اليوم الجمعة، إن لفرنسا علاقات "مُتباينة ومُعادية أحيانًا" مع مختلف الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وأستراليا والدول الإفريقية.

وجاءت افتتاحية الصحيفة تحت عنوان "حان الوقت للأمريكيين لمواجهة الحقائق: فرنسا ليست مجرد حليف محرج، ومنافس غيور، أصبحت فرنسا عدو أمريكا".

في حين تنظر روسيا إليها بشكل مختلف منذُ الحرب على أوكرانيا، ولا سيما مع موقف فرنسا المساند لأوكرانيا، ولدى الجزائر توترات تاريخية مع فرنسا؛ بسبب الاستعمار وحرب الاستقلال.