مسؤول: وحدات روسية مضادة للطائرات تسقط أهدافا في منطقة بيلغورود

قال حاكم منطقة بيلغورود إن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت "عدة" أهداف محمولة جوا في المنطقة الواقعة جنوب البلاد، الجمعة، وإن شخصا واحدا لقي حتفه وآخر أصيب جراء ذلك.

وذكر فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق تيلغرام "أسقطت أنظمتنا المضادة للطائرات عدة أهداف محمولة جوا فوق بيلغورود ومنطقة بيلغورود لدى اقترابها من المدينة". وأضاف "تشير المعلومات الأولية إلى وجود قتيل وجريح".

ونشرت القوات المسلحة الأوكرانية مقطعا مصورا على تيلغرام لما وصفتها بأنها سماء بيلغورود ويظهر فيه حريق بمبنى واحد على الأقل.