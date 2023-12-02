بعد أشهر على حصارها.. تمبكتو المالية تستقبل شاحنات غذاء من الجزائر

دخلت، الجمعة، شاحنات غذاء قادمة من الجزائر إلى مدينة تمبكتو المالية، التي تخضع لحصار يفرضه متشددو جبهة نصر الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، منذ الثامن من آب/ أغسطس الماضي.

وذكر تقرير لإذاعة "فرنسا الدولية" أن "وصول هذه الشاحنات، وهي الأولى منذ بدء الحصار، يعد إشارة إيجابية للسكان الذين ستشهد حياتهم تحسنا نسبيا رغم أنه لا يزال هشا ومحدودا".

وأضافت الإذاعة أن "بعض المصادر ترجح أن يتم رفع الحصار عن منطقة تمبكتو في الأيام المقبلة، وذلك في وقت تخوض فيه قوات الجيش المالي معارك ضارية مع المتشددين بدعم من عناصر مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية".

وبحسب ما ذكرت الإذاعة، فقد تم "توزيع كميات من السكر والوقود والمعكرونة على السكان بعد وصول الشحنات إلى تمبكتو".