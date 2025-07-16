وصفتهم بـ "الهمجيين".. إدارة ترامب ترحّل مهاجرين إلى دولة أفريقية

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ترحيل مهاجرين وصفتهم بـ"الهمجيين" إلى إسواتيني، الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية.

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وقالت الوزارة، أمس الثلاثاء، إن رحلة تحمل مهاجرين من دول مختلفة وصلت إلى إسواتيني، في خطوة تأتي إثر رفع المحكمة العليا الأمريكية القيود المفروضة على ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، بحسب "رويترز".

وأفسحت المحكمة العليا الأمريكية في أواخر يونيو حزيران المجال أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستئناف ترحيل مهاجرين إلى بلاد غير بلادهم الأصلية، دون منحهم الفرصة لعرض الأضرار التي قد يواجهونها. وقد منح القرار الحكومة انتصارا في سعيها الحثيث لإجراء عمليات ترحيل جماعي.

وقالت تريشيا ماكلوفلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، "وصلت رحلة ترحيل لدولة ثالثة بسلام إلى إسواتيني في جنوب أفريقيا، وقد نقلت أفرادا همجيين لدرجة أن دولهم الأصلية رفضت تسلمهم"، وفق وصفها.

وفي تدوينة على منصة إكس، ذكرت ماكلوفلين أسماء خمسة مرحلين من فيتنام وجامايكا ولاوس وكوبا واليمن، وقالت إنهم أدينوا بجرائم تتنوع بين اغتصاب أطفال وقتل.

وقال مسؤول كبير من إدارة ترامب في مذكرة في وقت مبكر من هذا الشهر إن مسؤولي الهجرة الأمريكيين قد يرحلون مهاجرين إلى دول غير دولهم بإخطارهم قبل فترة وجيزة قد لا تتجاوز الست ساعات.