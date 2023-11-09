غوتيريش: هناك "خطأ ما" في العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن عدد المدنيين الذين قُتلوا في قطاع غزة يظهر بشكل واضح أن هناك "خطأ ما" في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقال غوتيريش، الأربعاء، لـ"رويترز نكست" إن حركة حماس "ترتكب انتهاكات عندما تستخدم الناس دروعا بشرية. لكن عندما ينظر المرء إلى عدد المدنيين الذين قُتلوا في العمليات العسكرية، يتضح وجود خطأ ما".

وأضاف غوتيريش "من المهم أيضا أن نجعل إسرائيل تدرك أنه ليس من مصلحتها ظهور صورة يومية رهيبة عن الاحتياجات الإنسانية المأساوية للشعب الفلسطيني... هذا لا يدعم إسرائيل أمام الرأي العام العالمي".

ورفض مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان تصريحات غوتيريش وقال إنه لا يمكن الوثوق بعدد القتلى الذي أعلنته وزارة الصحة في غزة. وأضاف أن إسرائيل تعمل على الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، مستشهدا بممر إجلاء، بينما تستهدف حماس المدنيين.

وقال لرويترز "هل يجرؤ الأمين العام على قول إنه بما أن عدد الضحايا المدنيين الألمان خلال الحرب العالمية الثانية كان أعلى من الضحايا المدنيين الأمريكيين أو البريطانيين، فإن هذا يعني أن هناك "خطأ ما" في العمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية عند محاربة نظام إبادة جماعية؟".