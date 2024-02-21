روسيا تتقدم وتستولي على بلدة كرينوك الأوكرانية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، استيلاء القوات الروسية على بلدة كرينوك الأوكرانية الواقعة على الضفة اليسرى من نهر الدنيبر في منطقة خيرسون، ما "يضع حدا للهجوم المضاد".

وقال شويغو في مقابلة مع وكالة "تاس" أجريت الليلة الماضية، "تم بالفعل الانتهاء من جميع أعمال التطهير في هذه البلدة".

وأضاف أن "السيطرة على كرينوك تضع حدا للهجوم المضاد لأوكرانيا".

وأشار شويغو، إلى أن "المهمة في هذا المكان كانت اختراق القوات الأوكرانية لشبه جزيرة القرم، لذلك ركز الجيش الأوكراني أربعة ألوية من مشاة البحرية الثلاثين في كرينوك".

ووصف وزير الدفاع الروسي الجنود الأوكرانيين الذين دافعوا عن كرينوك بأنهم "رجال أقوياء للغاية، وكانوا مستعدين ومدربين جيدًا، ومسلحين جيدًا".