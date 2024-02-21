روسيا تتقدم وتستولي على بلدة كرينوك الأوكرانية
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، استيلاء القوات الروسية على بلدة كرينوك الأوكرانية الواقعة على الضفة اليسرى من نهر الدنيبر في منطقة خيرسون، ما "يضع حدا للهجوم المضاد".
وقال شويغو في مقابلة مع وكالة "تاس" أجريت الليلة الماضية، "تم بالفعل الانتهاء من جميع أعمال التطهير في هذه البلدة".
وأضاف أن "السيطرة على كرينوك تضع حدا للهجوم المضاد لأوكرانيا".
وأشار شويغو، إلى أن "المهمة في هذا المكان كانت اختراق القوات الأوكرانية لشبه جزيرة القرم، لذلك ركز الجيش الأوكراني أربعة ألوية من مشاة البحرية الثلاثين في كرينوك".
ووصف وزير الدفاع الروسي الجنود الأوكرانيين الذين دافعوا عن كرينوك بأنهم "رجال أقوياء للغاية، وكانوا مستعدين ومدربين جيدًا، ومسلحين جيدًا".
وأضاف شويغو، أنه "بعد السيطرة على هذه البلدة صار هناك بالفعل مواقع للقوات المسلحة الروسية على طول ضفة نهر كرينوك".
وفي 16 من الشهر الحالي، قالت ممثلة قيادة العمليات الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، ناتاليا جومينيوك، إن القوات المسلحة الأوكرانية "تجد صعوبة متزايدة في صد الجيش الروسي في قرية كريونك".
وذكرت أن "تصرفات القوات المسلحة الروسية كانت تهدف إلى وقف إمداد رأس جسر القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر، من أجل طرد الجيش الأوكراني بالكامل من هذه المنطقة في نهاية المطاف".
وقبل ذلك، قال حاكم منطقة خيرسون المعيّن من قِبل روسيا، فلاديمير سالدو، في 14 يناير/ كانون الثاني، إن خسائر الوحدات الأوكرانية في قرية كرينوك خلال أسبوع تجاوزت 200 شخص.
وأشار إلى أن مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية في البلدة كانوا في حالة اكتئاب.
وفي 6 يناير/ كانون الثاني، ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أن جزءًا من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية رفض تنفيذ المهام القتالية الموكلة إليهم في كريونك.
ولوحظ أن الكثيرين لا يفهمون أهداف التمسك بهذا الموقع والدفاع عنه.
وهناك أيضًا رافضون بين الضباط نظرًا لعدم وجود ملاجئ في البلدة.
يذكر أنه نتيجة لتدمير سد كاخوفكا في يونيو/ حزيران 2023، غمرت المياه كرينوك بالكامل تقريبًا.
وفر معظم سكانها إلى منطقة كوزاتشي لاهيري المجاورة، والتي غمرتها المياه أيضًا بشكل كبير. وفقدت السلطات الأوكرانية الاتصال بالسكان هناك، حيث انقطعت الكهرباء والإنترنت بالكامل لعدة أيام.
في 30 أكتوبر 2023، أفيد أنه خلال توغل عبر نهر الدنيبر، تقدمت القوات المسلحة الأوكرانية إلى كرينوك واستعادتها.