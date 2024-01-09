مسيّرات أوكرانية تستهدف منشأة نفطية في أوريول الروسية

أصيب 3 أشخاص في هجوم طائرتين مسيرتين على منشأة نفطية، اليوم الثلاثاء، في مدينة أوريول الروسية.

وأعلن أندريه كليتشكوف، حاكم منطقة أوريول عبر قناته على تلغرام عن الإصابات.

وأدى الهجوم القريب من الحدود مع أوكرانيا، إلى اندلاع حريق في المنشأة.

وقال كليتشكوف بعد الهجوم "أبلغكم عن اصطدام طائرتين دون طيار في مدينة أوريول".

وأفاد أنه جرى تحديد مكان الحريق بسرعة، فيما يجري تقديم المساعدة اللازمة.

وقال المسؤول، إن خدمات الطوارئ وصلت إلى مكان الحادث، وإن الوضع "تحت السيطرة الكاملة".

وقال الجيش الأوكراني، أمس الإثنين، إن روسيا شنت هجومًا صاروخيًّا كبير النطاق على عدد من المناطق الأوكرانية، مضيفًا أن جميع أنحاء البلاد تحت إنذار الضربات الجوية.

وكتبت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليغرام "كييف، احتموا!"، قائلة إن العاصمة مهددة بهجوم صواريخ باليستية.

وقال مسؤولون عسكريون أكرانيون في كريفي ريه وزابوريجيا وخاركيف ودنيبروبتروفسك وخملنيتسكي، إن مدنهم أيضًا تواجه "هجومًا صاروخيًّا كبيرًا" تشنه روسيا.