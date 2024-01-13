أول تصريح بعد فوزه.. رئيس تايوان: سنحمي البلاد من "ترهيب" الصين

تعهد لاي تشينغ-تي، الفائز بانتخابات تايوان الرئاسية، بالدفاع عن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي في مواجهة ما وصفه بـ "الترهيب" الصيني، وذلك في أول تصريح له بعد صدور النتائج.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن لاي تشينغ-تي قوله في كلمة أمام أنصاره: "إننا مصممون على حماية تايوان من التهديدات والترهيب المستمر من الصين".

كما تعهد لاي تشينغ-تي، في الوقت نفسه، بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، و"مواصلة المبادلات والتعاون مع الصين"، بحسب الوكالة.

وكانت الصين في حالة من القلق بانتظار نتائج الانتخابات في الجزيرة، حسبما أظهرت استطلاعات رأي أجريت مؤخراً، إذ أن النتائج ستحدد سيناريوهات كثيرة في جنوب شرق آسيا وفي العالم بمجمله، خاصة مع تحول الصين إلى مركز لمصانع العالم وقوته الاقتصادية الرافدة.

ورجّح محللون صينيون زيادة احتمالات الصراع بين تايوان والصين إذا ظل الحزب الديمقراطي التقدمي في السلطة.