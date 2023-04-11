أمريكا تصنف مراسل وول ستريت جورنال "محتجزاً دون سند قانوني" في روسيا

وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإفراج عن جيرشكوفيتش، فيما عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في الثاني من أبريل /نيسان، عن قلق واشنطن بسبب "الاحتجاز غير المقبول" للمراسل.

وكان باتيل قد قال للصحفيين في وقت سابق إن موسكو أخطرت واشنطن رسمياً باحتجاز جيرشكوفيتش في مطلع الأسبوع، ولكنها لم تسمح بعد لمسؤولي القنصلية الأمريكية بالتواصل مع المراسل.

وقال ألمار لاتور الرئيس التنفيذي لشركة داو جونز المالكة لصحيفة وول ستريت جورنال، وإيما تاكر رئيسة تحرير الصحيفة، إن تصنيف احتجاز المراسل على أنه "دون سند قانوني سيتيح المزيد من الموارد ويجذب المزيد من الاهتمام على أعلى المستويات في الحكومة الأمريكية لتأمين الإفراج عنه".

وأضافا في بيان بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية لقرارها: "نبذل قصارى جهدنا لدعم إيفان وأسرته وسنواصل العمل مع وزارة الخارجية والمسؤولين الآخرين ذوي الصلة بالولايات المتحدة للضغط من أجل إطلاق سراحه".

ولم يتسنَ لرويترز الوصول إلى عائلة جيرشكوفيتش للحصول على تعليق.

وستتحول القضية الآن من مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية إلى مكتب المبعوث الخاص لشؤون الرهائن، وهو ما سيرفع من مستوى القضية سياسياً، ويتيح للحكومة تخصيص المزيد من الموارد لتأمين إطلاق سراح جيرشكوفيتش.