تقرير: 10 "مخاطر" تهدد العالم في 2023

1- الأزمات المتعددة للحرب الأوكرانية (7/10)

لا تزال نهاية الأزمة الأوكرانية، وكيف ومتى ستحدث، تشكل لغزا محيرا للخبراء حول العالم، إلا أن الأزمات المتعددة المتتالية والناتجة عن الحرب بما في ذلك أزمة الطاقة وانعدام الأمن الغذائي، والتضخم، والتباطؤ الاقتصادي، قد تؤدي لإجهاد الغرب؛ ما يهدد دعمه الحيوي لأوكرانيا.

فمع حلول الشتاء، وتباطؤ الحرب، من المتوقع أن يركز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إستراتيجية الاستنزاف القائمة، بمهاجمة البنية التحتية للطاقة والمياه في أوكرانيا، في محاولة لجعل أوكرانيا تنهار كدولة فاعلة قبل أن تجبره خسائره على قبول أي نوع من الهزيمة، بحسب التقرير.

ويشير التقرير إلى أن "الحرب تولّد مخاطر مباشرة مترابطة ومتعددة، بما في ذلك استمرار المواجهة دون منتصر، والتصعيد إذا أرسلت الولايات المتحدة أو حلف الناتو أسلحة متقدمة إضافية إلى كييف ردًّا على القصف الروسي".

ومن مخاطر الحرب الأخرى التي نوه إليها التقرير "لجوء روسيا للأسلحة النووية إذا حاولت أوكرانيا الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، وحدوث ركود اقتصادي أوروبي بسبب الدعم الأوكراني، وحدوث انقسامات بين أمريكا والاتحاد الأوروبي حول كمية ونوعية المساعدة العسكرية التي يجب تقديمها إلى كييف".