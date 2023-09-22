قتيلان بإطلاق نار داخل مطعم شرق السويد

وقال ماجنوس يانسون كلارين المتحدث باسم الشرطة لوكالة تي.تي السويدية للأنباء: "نحقق في العلاقة مع وقائع إطلاق الرصاص التي شهدناها في ساندفيكن بالسابق، وكذلك في موجة العنف الأحدث".

وأضاف: "ربما هناك روابط بالبيئة الإجرامية، لكن لا يمكنني تحديد مجموعة بعينها".

وقال المتحدث، إن الشرطة تشتبه في أن أحد القتيلين كان هدف الهجوم، في حين أن الضحايا الثلاثة الآخرين كانوا غير مقصودين على الأرجح.

وتعرضت السويد لموجة من عمليات إطلاق الرصاص والتفجيرات، في الأعوام القليلة الماضية، وزادت حدتها خلال الأشهر الأخيرة حتى صارت تحدث بشكل شبه يومي.