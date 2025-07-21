روسيا تؤيد عقد جولة جديدة من المحادثات مع أوكرانيا

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن روسيا تؤيد عقد جولة جديدة من محادثات السلام مع أوكرانيا لكن مواقف الجانبين متعارضة تماما، الأمر الذي يتطلب بذل الكثير من الجهود الدبلوماسية.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، إن كييف أرسلت عرضا إلى موسكو لعقد جولة أخرى من محادثات السلام هذا الأسبوع، وإنه يود تسريع وتيرة المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار.

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وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إنه بمجرد التوصل إلى تفاهم نهائي بشأن موعد الجولة المقبلة من المحادثات فسوف تعلن موسكو عن ذلك.

وأضاف بيسكوف: "أعددنا مسودة مذكرة تفاهم، وهناك مسودة مذكرة أخرى سلمها الجانب الأوكراني. ومن المقرر تبادل وجهات النظر والمحادثات حول هاتين المسودتين، اللتين تتعارضان تماما حتى الآن".

وعقدت أوكرانيا وروسيا جولتين من المحادثات في إسطنبول، يومي 16 مايو أيار والثاني من يونيو/ حزيران، أسفرتا عن تبادل آلاف أسرى الحرب ورفات الجنود القتلى، لكن الجانبين لم يحرزا أي تقدم يذكر نحو وقف إطلاق النار أو تسوية تنهي الحرب الدائرة منذ قرابة ثلاثة أعوام ونصف العام.