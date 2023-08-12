تقرير: الرد الصيني على قيود إدارة بايدن سيكون محدودًا
رجح محللون أن يكون رد الصين محدودًا على قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر الاستثمار في شركات التكنولوجيا الصينية.
وأرجعوا ذلك إلى عدم قدرة بكين على مواجهة القيود الأمريكية في ظل التدفقات المالية غير المتكافئة والاقتصاد الضعيف في الداخل، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت الصحيفة: "لا تعتمد شركات التكنولوجيا الأمريكية على الاستثمارات الصينية مثل نظيراتها الصينية التي تعتمد على رأس المال الأمريكي، كما أن الصين تكافح مع تدهور ظروف الاقتصاد الكلي وتراجع ثقة المستثمرين".
وأوضحت أن ذلك "يجعلها أقل ميلًا لتصعيد المواجهة الاقتصادية، علاوة على سعي بكين إلى الحفاظ على عدم ذوبان الجليد الدبلوماسي مع واشنطن من ناحية سياسية".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أصدرت قبل أيام أمرًا تنفيذيًا، سيدخل حيز التنفيذ عام 2024، يحظر على الأمريكيين الاستثمار في الشركات الصينية التي تطور أشباه الموصلات المتقدمة وأجهزة الحواسيب العمومية.
وطلبت الولايات المتحدة من المستثمرين الأمريكيين إخطار واشنطن بشأن الاستثمارات في أنواع أخرى من أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وهو ما سيزيد السباق بين الخصمين الرئيسين حول من يتحكم في الجيل التالي من هذه التكنولوجيا الهامة.
وبحسب الخارجية الصينية، وصفت بكين التحرك الأمريكي بـ"الإكراه الاقتصادي الصارخ والتسلط التكنولوجي"، مضيفة أن الدولة ستتحرك لحماية حقوقها.
وقالت وزارة الخارجية الصينية: "إن تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية انحرفت عن معايير السوق، وإنها ستعطل سلاسل التوريد والتجارة العالمية".
واتهمت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء التي تديرها الدولة، في افتتاحيتها، الولايات المتحدة بإرسال إشارات متضاربة من خلال طرح التقييدات، بعد أن زار كبار المسؤولين الأمريكيين الصين، وطمأنوا السلطات بأن واشنطن لا تنوي الانفصال عن بكين.
وقالت الصحيفة أنه بالرغم من التصريحات المتبادلة، يبدو أن الصين لن تسير باتجاه إجراءات انتقامية، خصوصًا أنها كانت تتوقع مثل هذه الإجراءات الأمريكية؛ بل على العكس، جاءت أقل من المتوقع، وفق خبراء.
وأكدت الصحيفة أن الصين ستكتفي بردود محدودة تقتصر على حظر تصدير بعض المعادن النفيسة، ومراقبة أكثر على صفقات الاستحواذ والاندماج التي تقوم بها مع شركات أمريكية.
وتابعت: "الصين قادرة على إيجاد الحلول للتعامل مع هذه القيود من خلال استخدام وكلاء للشراء أو الاستثمار في الشركات الأجنبية التي يمكنها الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المقيدة".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن إميلي بنسون، من مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية الأمريكي، قوله إنه على الجانب الآخر، فإن القيود لا تزال في مرحلة المسودة، وتحتاج لأكثر من عام لتدخل حيز التنفيذ، ولا شيء ثابت على الصخر، فهي "قائمة الرغبات" للبيت الأبيض.
واختتمت الصحيفة بقول بايدن إن "الولايات المتحدة حريصة على علاقة عقلانية مع بكين، ولا تريد أن تؤذي الصين".
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية