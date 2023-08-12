تقرير: الرد الصيني على قيود إدارة بايدن سيكون محدودًا

رجح محللون أن يكون رد الصين محدودًا على قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر الاستثمار في شركات التكنولوجيا الصينية.

وأرجعوا ذلك إلى عدم قدرة بكين على مواجهة القيود الأمريكية في ظل التدفقات المالية غير المتكافئة والاقتصاد الضعيف في الداخل، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة: "لا تعتمد شركات التكنولوجيا الأمريكية على الاستثمارات الصينية مثل نظيراتها الصينية التي تعتمد على رأس المال الأمريكي، كما أن الصين تكافح مع تدهور ظروف الاقتصاد الكلي وتراجع ثقة المستثمرين".

وأوضحت أن ذلك "يجعلها أقل ميلًا لتصعيد المواجهة الاقتصادية، علاوة على سعي بكين إلى الحفاظ على عدم ذوبان الجليد الدبلوماسي مع واشنطن من ناحية سياسية".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أصدرت قبل أيام أمرًا تنفيذيًا، سيدخل حيز التنفيذ عام 2024، يحظر على الأمريكيين الاستثمار في الشركات الصينية التي تطور أشباه الموصلات المتقدمة وأجهزة الحواسيب العمومية.