سفير إسرائيل في واشنطن: أمريكيون بين المحتجزين لدى حماس

أفاد السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، مايكل هرتسوغ، اليوم الأحد، أن مواطنين أمريكيين هم بين أفراد احتجزهم مقاتلو حركة حماس خلال هجومهم، أمس السبت، انطلاقًا من قطاع غزة.

وردًا على سؤال لشبكة "سي بي أس" عما إذا كان حاملون للجنسية الأمريكية بين مدنيين وعسكريين احتجزهم مقاتلو حماس في جنوب إسرائيل، قال هرتسوغ: "فهمت أن بينهم أمريكيين، ولكنني لا أملك تفاصيل".

من جهته، أوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة هي في طور التحقق من معلومات أشارت إلى وجود أمريكيين بين القتلى والرهائن، لكنه لم يؤكد هذه المعلومات.

وأقرت إسرائيل بأن مقاتلين فلسطينيين توغلوا داخل أراضيها، أمس السبت، انطلاقًا من غزة، واحتجزوا مدنيين وعسكريين إسرائيليين.

وقدر موقع "واي نت" الإسرائيلي الإخباري عددهم بنحو 100 شخص.