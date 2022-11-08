وسط أنباء عن صفقة مسيّرات جديدة.. سكرتير مجلس الأمن الروسي يزور طهران

قالت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة للأمن القومي الإيراني، الثلاثاء، إن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، وسط تقارير إعلامية غربية عن صفقة مسيّرات إيرانية جديدة لروسيا.

وجاءت زيارة المسؤول الروسي، التي يرافقه فيها مسؤولون من المؤسسات الاقتصادية الروسية إلى طهران، بدعوة رسمية من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد الأدميرال علي شمخاني، وفقًا للوكالة الإيرانية.

وبينت أنه "بالإضافة إلى لقاء باتروشيف مع نظيره الإيراني شمخاني، سيلتقي أيضًا مع كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الإيرانيين لمناقشة تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون الدولي بين موسكو وطهران".

وفي وقت سابق، كشفت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، أن "طهران وموسكو اتفقتا قبل أيام على صفقة أخرى من الطائرات المسيّرة دون طيار بقيمة 200 مليون يورو ستصدرها إيران لروسيا".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أقرَّ، السبت الماضي، أن بلاده سلّمت روسيا طائرات مسيّرة قبل بدء الحرب على أوكرانيا، التي اندلعت في الـ24 من شهر فبراير/شباط الماضي.

ويوم الخميس الماضي، ذكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن كييف أبلغت طهران عبر القنوات الدبلوماسية بعواقب إرسال شحنات جديدة من الطائرات المسيرة والصواريخ إلى روسيا.