إيران.. ما حقيقة انسحاب قاليباف من الانتخابات الرئاسية؟

نفت حملة المرشح المتشدد محمد باقر قاليباف، أن يكون الأخير قرر الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران.

وقال المتحدث باسم الحملة محمد أنور بجار زهي في بيان صحفي اطلع عليه "إرم نيوز"، إن "ما يشاع حول انسحاب قاليباف من الانتخابات غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف: "من المؤسف أن بعض وسائل الإعلام والأشخاص المرتبطين بمرشحين آخرين للانتخابات، ودون احترام لأخلاقيات المهنة، ينشرون شائعة انسحاب قاليباف، وهو أمر مرفوض وننفيه بقوة".

وتابع بجار زهي: "ليس لدى قاليباف أي خطط للانسحاب من الانتخابات الرئاسية، وآمل أن يتصرف نواب المرشحين المحترمين بطريقة تؤدي إلى زيادة مشاركة الشعب ومشاركته في الانتخابات".