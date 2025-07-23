تتقاضى أموالا طائلة.. مارين لوبان تواجه "فضيحة" جديدة

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن الرئيسة السابقة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان ظلت تتقاضى 5000 يورو شهريًا من حزبها، بعد عامين من استقالتها الدائمة من رئاسة الحزب.

وقالت الصحيفة إنه حتى يونيو/ حزيران 2024 على الأقل، كانت النائبة عن بادو كاليه تتقاضى من الحزب اليميني المتطرف نفس المبلغ الذي تقاضته خلال السنوات الست السابقة كرئيسة للحزب.

وكانت السياسية الفرنسية المرشحة لقصر الإليزيه 3 مرات قد تخلت نهائيًا عن رئاسة حزب التجمع الوطني عام 2022، لكن ذلك لا يعني أنها أصبحت مجرد ناشطة عادية، وهي ليست ناشطة متطوعة على أي حال، كما تقول الصحيفة.

أخبار ذات علاقة رغم حكم القضاء الفرنسي.. لوبان تلوّح بالترشح للانتخابات التشريعية

وأوضحت "لوموند" أنه "في عامي 2022 و2023، حصلت مارين لوبان على مبلغ صافٍ قدره 60 ألف يورو من الحزب اليميني المتطرف، وهو نفس المبلغ الذي حصلت عليه في السنوات الست السابقة، عندما كانت رئيسة للحزب.

وتُضاف هذه القصية إلى ما تواجهه المرشحة الرئاسية السابقة من اتهامات بالفساد، دفعت إلى إصدار حكم قضائي بمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي مارس/آذار، أعلنت محكمة الجنح في باريس أن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري بعد إدانتها باختلاس أموال عامة، ما يمنع ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027، إضافة إلى الحكم بسجنها 4 سنوات.

وقالت رئيسة المحكمة: "إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية".





