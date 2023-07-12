توماس فريدمان: واشنطن بدأت إعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل

قال كبير المحللين السياسيين توماس فريدمان، في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل عملية إعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل.

يأتي ذلك على خلفية الهجمات الحادة الأخيرة من قبل الإدارة الأمريكية، التي جاءت على لسان الرئيس جو بايدن، والذي قال لشبكة "CNN" الأمريكية مؤخرا، إنه "لم يسبق له أن رأى حكومة متطرفة في إسرائيل مثل الحكومة الحالية".

ويضاف موقف بايدن إلى الإعلان غير المعتاد، الليلة الماضية، من قبل البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، ضد إسرائيل، عبر دعوتها إلى السماح بحق التظاهر ضد خطة إضعاف القضاء.