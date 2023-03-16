صحف عالمية: "تلاسن صارخ" بين روسيا وأمريكا.. وخطوات لإعادة سوريا إلى مسارها العربي

خطوات إعادة سوريا لمسارها العربي

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن الخطوات التي سبقت إعادة سوريا إلى المسار العربي الصحيح، بعد جهود حثيثة من قبل جيرانها الذين سعوا لإخراج دمشق من العزلة وأرادوا "اصطفافاً قوياً" في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب وأوروبيين قولهم إنه طُلب من سوريا "الامتثال لمجموعة من المتطلبات مقابل المساعدة وتخفيف العقوبات"، مشيرين إلى أن الدول العربية عرضت على الرئيس بشار الأسد صفقة من شأنها "إعادة العلاقات بين دمشق وكثير من دول المنطقة، وفي الوقت نفسه كبح نفوذ إيران".

وقال المسؤولون، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم، إن الدول العربية التي شاركت في المحادثات التي قادها الأردن في البداية، اقترحت مساعدات بمليارات الدولارات للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد الحرب التي استمرت 12 عامًا في البلاد، وتعهدت بالضغط على الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لرفع العقوبات عن دمشق.

وأضاف المسؤولون أن الأسد، في المقابل، سيقبل المشاركة مع "المعارضة السياسية السورية" – وليس الفصائل المسلحة المتطرفة - وتواجد قوات عربية لحماية اللاجئين العائدين، وقمع تهريب المخدرات غير المشروع، بالإضافة إلى مطالبة إيران بالتوقف عن توسيع وجودها في البلاد.

وفي السياق ذاته، صرحت مصادر مطلعة، بمن في ذلك مستشار للحكومة السورية، بأن المحادثات في مرحلة مبكرة، وأن الأسد يريد ضمانات قوية بشأن استقبال القوات العربية. وأضافت المصادر أن الدول الغربية تعمل على عرقلة المناقشات وأنها لم تظهر أي نية لإنهاء العقوبات الصارمة المفروضة على دمشق، دون ذكر موعد أو مكان عقد المحادثات.

وقال المسؤولون للصحيفة الأمريكية إن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا أوائل الشهر الماضي أعطى زخمًا جديداً للمحادثات، مشيرين إلى أن الأسد سعى للاستفادة من الكارثة الإنسانية لتقليل عزلته. وأضافوا أن "القوة الكبيرة" للمحادثات جاءت من السعودية، وذلك بعدما دعت المملكة الشهر الماضي إلى إنهاء الوضع الراهن بشأن سوريا لمعالجة أزمتها الإنسانية الطويلة الأمد.

وقالت الصحيفة إن الاتفاق الذي أبرمته السعودية مؤخرًا بشأن استعادة العلاقات مع إيران، يشير إلى أن المملكة منفتحة على تعزيز الاصطفاف الجيوسياسي للمنطقة، وإعلاء الوحدة العربية مرة أخرى.