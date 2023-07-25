محكمة العمل الإسرائيلية توقف إضراب نقابة الأطباء‎

أصدرت محكمة العمل الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أمرًا بوقف إضراب الأطباء في قطاع الصحة الإسرائيلية، الذي بدأ صباح اليوم بطلب من نقابة الأطباء؛ احتجاجا على مصادقة الكنيست على إلغاء حجة "المعقولية" ضمن خطة الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية ممثلة بوزارة الصحة التمست إلى محكمة العمل من أجل إصدار أمر احترازي ضد إضراب أطباء الصحة العامة، إذ استجابت المحكمة لطلب الحكومة وأوعزت أمرًا إلى نقابة الأطباء يمنع الإضراب، وتحت طائلة المسؤولية.