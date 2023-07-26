في ظل تزايد أعدادهم.. إسرائيل تبدأ بمعاقبة جنود الاحتياط رافضي الخدمة

تزايدت أعداد جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، المطالبة بالتوقف عن أداء الخدمة العسكرية، في رد فعل قوي على إقرار الحكومة للقانون الأول ضمن خطة التعديلات القضائية.

واتخذ الجيش الإسرائيلي أول إجراء تأديبي داخلي يجري الإعلان عنه بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع، في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخطر أزمة داخلية خلال سنوات حكمه الطويلة.

وفرض الجيش غرامة قيمتها 270 دولاراً على أحد جنود الاحتياط وصدر حكم على آخر بالحبس 15 يوماً، مع وقف التنفيذ بسبب تجاهلهما طلبات استدعاء.

وقال البريجادير جنرال دانيال حجاري في تصريحات للصحفيين أكدها متحدث باسم الجيش: "هناك زيادة في طلبات التوقف عن أداء خدمة الاحتياط".

وأضاف حجاري: "إذا استمر عدم انضمام قوات الاحتياط لأداء الخدمة لفترة طويلة، فسيقع ضرر على جاهزية الجيش"، مضيفاً أن هذه ستكون "عملية تدريجية".