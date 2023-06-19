النواب البريطانيون يصوّتون على تقرير إدانة جونسون في قضية "بارتيغيت"

ووفقًا لتقرير أوردته وكالة فرانس برس، فإن نتيجة تصويت النواب لن يكون لها سوى تأثير ضئيل، إذ إنّ جونسون استقال من مقعده كنائب بعد تلقّيه تقرير اللجنة قبل نشره، وانتقد جونسون اللجنة بشدّة، متحدّثًا عن "اغتيال سياسي".

كما خلص تقرير اللجنة، إلى أن جونسون، تعامل مع البرلمان بـ"ازدراء" من خلال تقديم تطمينات منعت النواب من القيام "بمهمتهم الأساسية" المتمثلة في محاسبته.

بدورها، لم تُصدر قيادة حزب المحافظين أيّ تعليمات بشأن التصويت، لكنّ رئيسة مجلس العموم المحافظة بيني موردنت، قالت إنّ الإجراء قيد النقاش، وقد يقرّر بعض المحافظين الامتناع عن التصويت.

وبينما يشهد حزب "المحافظين" تراجعًا في استطلاعات الرأي أمام المعارضة العمّالية، سيخوض أربعةَ انتخابات فرعية في الأشهر المقبلة وهو في وضع سيئ.