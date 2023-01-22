إيران: الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أمر وارد

وعند سؤال الوزير الإيراني عن إمكانية انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي وطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كرد على الاتحاد الأوروبي، قال: "إذا لم يتحرك الأوروبيون في تجاه العقلانية ولم يصححوا مواقفهم، فإن أي احتمال لرد إيران سيكون متخيلاً".

وأعلن البرلمان الإيراني في جلسة مغلقة اليوم الأحد أنه أعد خطة طارئة ستعتبر إيران بموجبها القوات المسلحة التابعة لدول الاتحاد الأوروبي "منظمات إرهابية"، في حال تم وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن "القرار الذي اتخذه البرلمان الإيراني اليوم والخطة التي سوف تلزم الحكومة الإيرانية، سيكون إجراءً مضادًا، سيحدث تغييرات عميقة وله آثار مهمة".