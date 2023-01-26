السفير البريطاني يعلن عودته إلى إيران

أعلن السفير البريطاني سيمون شيركليف، يوم الخميس، عودته إلى طهران، بعد استدعائه في وقت سابق من هذا الشهر من قبل حكومة بلاده، على خلفية إعدام إيران لعلي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية.

وكتب السفير سيمون شيركليف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "عدت للتو إلى إيران، ولا يزال البعض يكتب على جدار سفارتنا".

وأضاف: "حسب تجربتي، فإن معظم الإيرانيين يظهرون اللطف تجاه الأجانب".