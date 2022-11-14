بايدن خلال قمته مع شي: أفعال الصين "قسرية وعدوانية" تجاه تايوان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الصيني شي جين بينغ، إن أفعال الصين "العدوانية" بشأن تايوان تعرّض السلام لخطر، وذلك في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، اليوم الإثنين.

وبعد اجتماع استمرّ ثلاث ساعات، أعلن البيت الأبيض أن بايدن أثار اعتراضات على "الأفعال القسرية والعدوانية المتزايدة للصين تجاه تايوان"، مضيفًا أنها "تقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي المنطقة الأوسع نطاقًا".

واتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال محادثات اليوم الإثنين على أنه لا ينبغي استخدام الأسلحة النووية إطلاقًا، بما يشمل في أوكرانيا، حسبما أعلن البيت الأبيض الإثنين.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "الرئيس بايدن والرئيس شي كررا اتفاقهما على أنه لا ينبغي خوض حرب نووية أبدًا، وبأنه لا يمكن كسبها أبدًا، وشددا على معارضتهما لاستخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في أوكرانيا".