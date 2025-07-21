رسميا.. روسيا تمنع السفن الأجنبية من دخول موانئها إلا بتصريح

أظهر مرسوم وقعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه سيكون على السفن الأجنبية الحصول على تصريح من جهاز الأمن الاتحادي الروسي لدخول موانئ البلاد.

ونص المرسوم، الذي نُشر، اليوم الاثنين، على ضرورة موافقة جهاز الأمن الاتحادي على تصريح الدخول الذي تحصل عليه السفن الأجنبية من سلطات الموانئ.

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ودخل المرسوم حيز التنفيذ بأثر فوري.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن وزارة النقل كانت منوطة قبل المرسوم بتحديد قواعد الدخول، مع اتخاذ السلطات إجراءات خاصة في الموانئ المجاورة للقواعد البحرية.

ونص المرسوم الجديد بشكل واضح على أنه سيطبق في كل الموانئ، دون تحديد أي سبب لهذا التغيير.

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وتخضع السفن الروسية وتلك التابعة "لأسطول الظل"، الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات، لتدقيق شديد من الغرب.

وخفض الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الحد الأقصى لأسعار النفط الذي تحدد لتقليص عائدات روسيا من الخام. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات إضافية على روسيا ومن يشترون صادراتها من النفط ما لم توافق على إنهاء الحرب في أوكرانيا.