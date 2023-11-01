الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي على جباليا "قد يرقى إلى جرائم حرب"

وفي منشور لها عبر منصة "إكس"، أوضحت المفوضية أنه "نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار الذي تبين عقب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون تلك الهجمات غير متناسبة ,يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

في ذات الإطار، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل والأردن يوم الجمعة، مضيفا أن بلينكن سيجتمع مع قادة الحكومة الإسرائيلية، ومنهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمعرفة أحدث مستجدات أهدافهم العسكرية.

وأضاف للصحفيين "سيكرر دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي الإنساني وسيبحث الحاجة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتقليل الضحايا من المدنيين، بالإضافة إلى عملنا لإيصال المساعدات الإنسانية".