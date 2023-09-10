بعد إحجامه عن انتقاد موسكو.. روسيا: إعلان قمة العشرين "متوازن"

أشادت روسيا بإعلان قمة مجموعة العشرين الذي أحجم عن انتقاد موسكو بشكل مباشر بسبب الحرب في أوكرانيا وقالت إن قادة المجموعة يتصرفون بما يصب في صالح حل الصراع.

وتبنت المجموعة إعلانا توافقيا في نيودلهي أمس السبت تجنب إدانة روسيا بسبب الحرب لكنه دعا كافة الدول إلى عدم استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن سفيتلانا لوكاش ممثلة روسيا في المجموعة قولها: "كانت هناك مفاوضات شاقة للغاية بشأن قضية أوكرانيا... ونجح الموقف الجماعي لدول بريكس وشركائها، وانعكس على كل شيء بشكل متوازن...".

وتضم مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وفي الأسابيع التي سبقت القمة عملت دول مجموعة العشرين جاهدة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الصراع في أوكرانيا، وطالب الغرب مختلف الدول بانتقاد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا فيما قالت روسيا إنها ستعرقل أي قرار لا يعكس وجهات نظرها.

وقالت لوكاش "كان هذا واحدا من أصعب مؤتمرات قمة مجموعة العشرين في تاريخ المنتدى الممتد لنحو عشرين عاما... استغرق الاتفاق على الإعلان قبل القمة ما يقرب من 20 يوما وخمسة أيام هنا".