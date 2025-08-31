بعد الهجوم الإسرائيلي.. عبد الملك الحوثي يقر بوجود "اختراق داخلي"

قال زعيم ميليشيا الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي، الأحد، إن الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي استهدفت ورشة تابعة للحكومة التي تسيطر عليها الميليشيا، ما أسفر عن مقتل مجموعة من الوزراء وعدد من العاملين.

وأقر الحوثي في كلمة متلفزة بوجود ما وصفه بـ "اختراق في الجبهة الداخلية"، متعهدًا بتحصينها.

وأضاف أن الضربة الأخيرة "لن تؤثر على موقف اليمن، سواء على المستوى الرسمي أم الشعبي"، مشددًا على أن بلاده "لا يمكن أن تقف موقف المتفرج إزاء جرائم العدو"، وأن مسار الهجمات دعمًا للشعب الفلسطيني "سيبقى ثابتًا ومتناميًا".

وأكد الحوثيون السبت، مقتل أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في الحكومة المشكلة من قبلهم مع عدد من الوزراء في الغارات الإسرائيلية على صنعاء يوم الخميس الماضي.

وبحسب بيان صادر عن الميليشيا فإنه تم استهداف الرهوي وعدد من الوزراء "أثناء ورشة عمل اعتيادية للحكومة".

ويعدّ أحمد غالب الرهوي اليافعي، أحد السياسيين اليمنيين البارزين، وكان ينتمي لحزب "المؤتمر الشعبي العام"، جناح صنعاء.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف في غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس الماضي، اجتماعًا لقيادات بارزة في ميليشيا الحوثي، بينهم رئيس الأركان ووزير الدفاع.

وأكد الجيش أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، فيما لا يزال بانتظار التحقق من نتائج الغارات.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الغارات على العاصمة صنعاء كانت تهدف لاغتيال وزير الدفاع محمد العطافي ورئيس الأركان محمد عبد الكريم الجمري.