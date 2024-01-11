مرشح رئاسي سابق لـ"إرم نيوز": تعيين أتال "حيلة دعائية" من ماكرون
وصف مرشح رئاسي فرنسي سابق اختيار غابرييل أتال رئيسًا لوزراء البلاد، بـ"الحيلة الدعائية"، مستبعدًا أن يمثل اختياره أي تغيير في البلاد.
وقال زعيم حزب "الاتحاد الجمهوري الشعبي" الفرنسي والمرشح الرئاسي السابق، فرانسوا أسيلينو، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن تعيين غابرييل أتال رئيسًا لوزراء فرنسا، محاولة من الرئيس إيمانويل ماكرون لإحياء ولايته الرئاسية بحكومة جديدة.
وغابريال أتال، البالغ من العمر 34 عامًا، هو أصغر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا الحديث، متجاوزًا حتى الاشتراكي لوران فابيوس، الذي كان يبلغ من العمر 37 عامًا عندما عينه فرانسوا ميتران في العام 1984.
ويحل أتال محل إليزابيث بورن، التي استقالت بعد 20 شهرًا في منصبها، طوال هذه الفترة، كافحت للحصول على الأغلبية في البرلمان، بحسب أسيلينو.
وحول توقيت الخطوة، رأى أسيلينو أن تعيين وزير التربية والتعليم غابرييل أتال، لمهمة قيادة الحكومة الفرنسية، جاء في خضم الاستعداد لانتخابات البرلمان الأوروبي المهمة، في يونيو/حزيران المقبل.
"حيلة لا أكثر"
واعتبر السياسي الفرنسي تعيين أتال بأنها "حيلة لا أكثر ولا أقل"، مشيرًا إلى أنه "في هذا التعديل الوزاري، يتعلق الأمر بتجديد الدماء لا أكثر".
وحول مسيرته العملية، قال أسيلينو إن صعود غابرييل أتال إلى السلطة كان سريعًا، موضحًا أنه قبل 10 أعوام كان مستشارًا لوزارة الصحة، وعضوًا في الحزب الاشتراكي، ولكن نظرًا للصعوبات التي تواجهها فترة الولاية الثانية للرئيس ماكرون، والتحدي المتزايد من اليمين المتطرف، تعمقت الأزمات التي تمر بها البلاد، وفق السياسي الفرنسي.
وبالنسبة للمرشح الرئاسي السابق، فرانسوا أسيلينو، فإن هذا التغيير يمثل "ضربة في الماء"، وذلك لأن "كل شيء مقيد من قبل الاتحاد الأوروبي واليورو وحلف شمال الأطلسي".
واعتبر أسيلينو أن تغيير رئيس الوزراء والحكومة ليس له أي تأثير على سياسة البلاد، موضحًا أن كل شيء في السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والسياسة النقدية والصناعية مغلق، مما يقلل من تأثير هذا التعديل الوزاري.
ووصف شخصية رئيس الوزراء الجديد، بأنه "شاب ساحر يتمتع بشعبية، مقنع، وصل إلى السلطة بسرعة مثل معلمه وقدوته، الرئيس ماكرون".
وتابع: "من خلال إسناد رئاسة الوزراء إلى أتال، فإن ماكرون بذلك يريد شخصًا يتمتع بشعبية، لأنه من الأكثر شعبية بين الأغلبية في استطلاعات الرأي، كما يريد شخصًا يمكنه التوصل إلى حلول وسط في البرلمان، لذلك يأمل ماكرون أن يتمكن من تمرير مشاريع القوانين الخاصة به بمزيد من النجاح".
كما اعتبر أسيلينو "عمر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، الذي هو مصدر قوته، يمكن أن يكون أيضًا نقطة ضعفه"، لأنه صغير جدًا، ولم يسبق لأي رئيس وزراء أن كان شابًا إلى هذا الحد منذ فرانسوا ميتران.
وعلى الصعيد الشخصي، رأى المرشح السابق للرئاسة الفرنسية للعام 2017، أنه لا يعتقد أنه من الجيد أن يتم تعيين شخص في سن صغيرة جدًا، حتى لو كان شخصًا ذكيًا بشكل لا يصدق.
وتابع: "لا يعرف حقيقة الفرنسيين.. وليس لديه خبرة، ولم يعمل، ولم يواجه فشلًا أو رفضًا أبدًا.. فهو لم يواجه قط المستوى الدولي في قضايا جدية".
وحذّر أسيلينو بالقول: "سيكون له محافظون وسفراء تحت أوامره، كل من هو أكبر منه سنًا.. كيف سيغير وزير الاقتصاد برونو لومير، أو وزير الداخلية جيرالد دارمانين، وأصحاب الوزن الثقيل الذين يديرون وزارات الدولة، فهو لا يتمتع بالسلطة الطبيعية التي تأتي مع الخبرة والتقدم في السن".
نجاح في التربية الوطنية
وعَيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غابرييل أتال رئيسًا جديدًا للوزراء، ما يجعله الأصغر سنًا في تاريخ الجمهورية الخامسة، عن عمر 34 عامًا.
وقالت صحيفة لوموند، إن أتال الاشتراكي السابق الذي انضم إلى ماكرون، العام 2016، يتولى هذا المنصب بهدف تنشيط رئاسة تواجه التحديات، موضحة أن هذه الترقية المفاجئة تأتي بعد فترة ولايته الناجحة كوزير للتربية الوطنية، وهو المنصب الذي تولاه في يوليو/ تموز العام 2023 لمعالجة القضايا التي يعاني منها قطاع التعليم.
وأكدت "لوموند" قدرة رئيس الوزراء الجديد على بناء علاقات عبر الطيف السياسي، والتي برزت من خلال تفاعلاته مع شخصيات من اليسار واليمين، موضحة أن تحالفاته الإستراتيجية وجاذبيته للطبقة الوسطى جعلته قوة موحدة في السياسة الفرنسية.
وبينما يتولّى غابرييل أتال الدور المهم كرئيس للوزراء، فإن شبابه وديناميكيته وشعبيته تجعله شخصية رئيسة في جهود ماكرون للتغلب على التحديات المقبلة، ومواصلة إرث السياسة الوسطية في فرنسا.