مرشح رئاسي سابق لـ"إرم نيوز": تعيين أتال "حيلة دعائية" من ماكرون

"حيلة لا أكثر"

واعتبر السياسي الفرنسي تعيين أتال بأنها "حيلة لا أكثر ولا أقل"، مشيرًا إلى أنه "في هذا التعديل الوزاري، يتعلق الأمر بتجديد الدماء لا أكثر".

وحول مسيرته العملية، قال أسيلينو إن صعود غابرييل أتال إلى السلطة كان سريعًا، موضحًا أنه قبل 10 أعوام كان مستشارًا لوزارة الصحة، وعضوًا في الحزب الاشتراكي، ولكن نظرًا للصعوبات التي تواجهها فترة الولاية الثانية للرئيس ماكرون، والتحدي المتزايد من اليمين المتطرف، تعمقت الأزمات التي تمر بها البلاد، وفق السياسي الفرنسي.

وبالنسبة للمرشح الرئاسي السابق، فرانسوا أسيلينو، فإن هذا التغيير يمثل "ضربة في الماء"، وذلك لأن "كل شيء مقيد من قبل الاتحاد الأوروبي واليورو وحلف شمال الأطلسي".

واعتبر أسيلينو أن تغيير رئيس الوزراء والحكومة ليس له أي تأثير على سياسة البلاد، موضحًا أن كل شيء في السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والسياسة النقدية والصناعية مغلق، مما يقلل من تأثير هذا التعديل الوزاري.

ووصف شخصية رئيس الوزراء الجديد، بأنه "شاب ساحر يتمتع بشعبية، مقنع، وصل إلى السلطة بسرعة مثل معلمه وقدوته، الرئيس ماكرون".

وتابع: "من خلال إسناد رئاسة الوزراء إلى أتال، فإن ماكرون بذلك يريد شخصًا يتمتع بشعبية، لأنه من الأكثر شعبية بين الأغلبية في استطلاعات الرأي، كما يريد شخصًا يمكنه التوصل إلى حلول وسط في البرلمان، لذلك يأمل ماكرون أن يتمكن من تمرير مشاريع القوانين الخاصة به بمزيد من النجاح".

كما اعتبر أسيلينو "عمر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، الذي هو مصدر قوته، يمكن أن يكون أيضًا نقطة ضعفه"، لأنه صغير جدًا، ولم يسبق لأي رئيس وزراء أن كان شابًا إلى هذا الحد منذ فرانسوا ميتران.

وعلى الصعيد الشخصي، رأى المرشح السابق للرئاسة الفرنسية للعام 2017، أنه لا يعتقد أنه من الجيد أن يتم تعيين شخص في سن صغيرة جدًا، حتى لو كان شخصًا ذكيًا بشكل لا يصدق.

وتابع: "لا يعرف حقيقة الفرنسيين.. وليس لديه خبرة، ولم يعمل، ولم يواجه فشلًا أو رفضًا أبدًا.. فهو لم يواجه قط المستوى الدولي في قضايا جدية".

وحذّر أسيلينو بالقول: "سيكون له محافظون وسفراء تحت أوامره، كل من هو أكبر منه سنًا.. كيف سيغير وزير الاقتصاد برونو لومير، أو وزير الداخلية جيرالد دارمانين، وأصحاب الوزن الثقيل الذين يديرون وزارات الدولة، فهو لا يتمتع بالسلطة الطبيعية التي تأتي مع الخبرة والتقدم في السن".