النائب في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة يعتزل السياسة

أعلن رئيس قائمة "الجبهة العربية للتغيير"، النائب في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، انسحابه من الحياة السياسية، مقررا عدم الترشح للدورة المقبلة للكنيست، ومؤكدا بقاءه في الكنيست حتى انتهاء الدورة الحالية.

وقال عودة، في بيان مصور بثه مساء الثلاثاء، إنه "سيعمل من أجل بناء وحدة مبنية على خط وطني وعلى نفس البرنامج السياسي الذي أوصلنا كقائمة إلى 15 مقعدا في الكنيست"، مضيفا أنه "سيكرس المرحلة المقبلة لإحلال السلام بين الشعبين".

وأضاف أنه "منذ كنت ابن 23 عامًا، انتخبت عضوًا في بلدية حيفا بدعم من أبناء وبنات شعبي ودخلت الكنيست قبل ثماني سنوات كاملة، اعتمدت الرؤية السياسية المبنية على ركيزتين الوطني والمدني أن نضع وزننا السياسي لصالح قضايا شعبنا الكبرى وأن نحملَ الهمّ اليومي للناس."

وتابع أنه "شهدنا نقاطَ ضعف، ونقاطًا عظيمة وفارقة. منها الوحدة، ومنها الحصول على ثلاثة عشر مقعدًا ومن ثمّ 15 مقعدّا وارتفاع حادّ بمكانتنا السياسية، ومنها الخطة الاقتصادية المفصليّة 922 أكبر خطة اقتصادية التي غيّرت سياسة تخصيص الموارد لسلطاتنا العربية المحلية، قفزة منهجية في تدويل قضايانا. الوحدة الوطنية الشعبية، حيث دخلنا الكنيست في ظلّ أبشع الحروب الأهلية العربية، فحافظنا على كل شرائح شعبنا ونسيجنا الاجتماعي".