إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة "رايان إير" المتجهة من بولندا إلى اليونان

أعلن مصدر في وزارة الدفاع اليونانية، تلقيها إنذارا بوجود قنبلة على متن طائرة "رايان إير" المتجهة من بولندا إلى اليونان.

وبحسب المصدر في وزارة الدفاع اليونانية، فإن طائرات حربية يونانية قامت اليوم الأحد بمواكبة طائرة تابعة لشركة "رايان إير" كانت تقوم برحلة بين بولندا واليونان وعلى متنها أكثر من 190 شخصا بعد تلقي السلطات بلاغا بوجود قنبلة.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية، إن الطائرة حطت في مطار أثينا الدولي قبيل الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش، وقام فريق متخصص في المتفجرات بتفتيشها.

ولم تعلن السلطات المحلية بعد عن نتائج التفتيش.