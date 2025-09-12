logo
العالم

الصين تستنكر عبور سفن حربية أمريكية وبريطانية عبر مضيق تايوان

مدمرة أمريكية في مضيق تايوانالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

استنكر الجيش الصيني، اليوم الجمعة، إبحار سفينة حربية أمريكية وأخرى بريطانية عبر مضيق تايوان، مؤكداً أنه أمر القوات البحرية والجوية بمراقبتهما وتحذيرهما.

وقالت قيادة الجبهة الشرقية للجيش الصيني إن المدمرة الأمريكية "هيغينز" والفرقاطة البريطانية "ريتشموند" ضالعتان في "إثارة المشكلات والاستفزاز"، مضيفة أن "تصرفات الولايات المتحدة وبريطانيا ترسل إشارات خاطئة وتقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

من جانبها، وصفت وزارة الدفاع البريطانية الإبحار بأنه إجراء روتيني، مؤكدة أن البحرية الملكية تعمل "مع الامتثال الكامل للقانون والأعراف الدولية وتمارس حقوق حرية الملاحة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، ولم يرد الجيش الأمريكي بعد على طلب التعليق.

وكانت سفينتان حربيتان، إحداهما كندية والأخرى أسترالية، أبحرتا الأسبوع الماضي أيضا عبر المضيق، بحسب "رويترز".

وتعبر سفن البحرية الأمريكية، وأحيانا سفن من دول حليفة مثل كندا وبريطانيا وفرنسا، المضيق مرة واحدة شهرياً تقريباً، معتبرة إياه ممراً مائياً دولياً.

وتقول الصين، التي تعتبر تايوان إقليماً تابعاً لها، إن الممر المائي الاستراتيجي جزء من مياهها الإقليمية، فيما ترفض حكومة تايوان ادعاءات بكين بالسيادة عليه.

وزادت الصين خلال السنوات الـ5 الماضية، من ضغوطها العسكرية على الجزيرة، بما في ذلك تنظيم مناورات حربية قربها.

