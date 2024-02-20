مشروع قرار أمريكي لمجلس الأمن يدعو لوقف "مؤقت" للقتال في غزة

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ويعارض مشروع القرار الأمريكي المقترح شن أي هجوم بري إسرائيلي كبير في رفح جنوبي قطاع غزة، وفقاً للنص الذي اطلعت عليه "رويترز".

وينص مشروع القرار على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة".

وجاء في المسودة أن خطوة كهذه "سيكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدما في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية".

وهذه هي المرة الثانية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول التي تقترح فيها واشنطن إصدار مجلس الأمن قراراً بشأن غزة. واستخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد محاولتها الأولى في أواخر أكتوبر.

ويندد مشروع القرار الأمريكي بالدعوات التي أطلقها وزراء إسرائيليون للمستوطنين اليهود للانتقال إلى غزة، كما أنه يرفض أي محاولة لأحداث تغيير ديموغرافي في قطاع غزة أو في أراضيه على نحو ينتهك القانون الدولي.

ويرفض مشروع القرار أيضاً "أي تحرك من جانب أي طرف من شأنه أي يؤدي إلى تقليص مساحة أراضي غزة بصورة مؤقتة أو دائمة، بما يشمل إنشاء ما يسمى بالمناطق العازلة بشكل رسمي أو غير رسمي، فضلاً عن التدمير المنهجي والواسع النطاق للبنية التحتية المدنية".

وتعارض واشنطن حتى الآن استخدام كلمة وقف إطلاق النار في أي تحرك للأمم المتحدة بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، لكنّ مشروع القرار الأمريكي يعبر عن لغة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه استخدمها الأسبوع الماضي في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "لا نعتزم الإسراع في طرح نصناً للتصويت. لا نعتقد بأن الإسراع في التصويت ضروري أو بنًاء ونعتزم إتاحة الوقت للمفاوضات".

ولإقرار أي مقترح في مجلس الأمن، يتعين حصوله على تأييد 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

طلقة تحذيرية

وتستعد الولايات المتحدة لحماية إسرائيل من خلال استخدام حق النقض ضد مشروع قرار جزائري يطالب بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، اليوم الثلاثاء.

ورداً على ذلك، قال ريتشارد جوان مدير شؤون الأمم المتحدة في "مجموعة الأزمات الدولية" إن إسرائيل ستكون أكثر قلقاً بشأن النص الذي صاغته واشنطن.

وأضاف: "الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن الولايات المتحدة تطرح هذا النص هي بمثابة طلقة تحذيرية لنتنياهو... إنها أقوى إشارة أمريكية في الأمم المتحدة حتى الآن تفيد بأن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على الحماية الدبلوماسية الأمريكية إلى أجل غير مسمى".

وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة الأمريكية، إن المسودة الأمريكية لا تشير إلى "أي شيء يتعلق بآليات أي علاقة معينة، سواء كانت مع الإسرائيليين أو أي شريك آخر لدينا".

وفي ديسمبر/ كانون الأول، صوت أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً لصالح المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تحمل ثقلاً سياسياً وتعكس وجهة نظر عالمية بخصوص الحرب.