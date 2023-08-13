الدفاع البريطانية: الكرملين لم يعد يمول "فاغنر"

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أن هناك فرضية مدعومة بوقائع تفيد بأن روسيا لم تعد تمول أنشطة مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

وذكرت الوزارة في نشرتها اليومية أن "الحكومة الروسية اتخذت تحركات ضد بعض المصالح التجارية الأخرى الخاصة برئيس فاغنر يفجيني بريجوجن بعد قيادته تمردا فاشلا ضد كبار القيادات بالجيش الروسي في يونيو/حزيران".