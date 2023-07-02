مبعوث البابا: لم أناقش خطة سلام خلال زيارتي لموسكو
قال مبعوث بابا الفاتيكان الكردينال ماتيو زوبي، اليوم الأحد، إن مهمته في العاصمة الروسية موسكو بشأن الحرب الأوكرانية ركزت على القضايا الإنسانية ولم تشمل أي مناقشات بشأن خطة سلام.
وكان البابا فرنسيس قد طلب، في شهر مايو/أيار الماضي، من زوبي، رئيس مؤتمر الأساقفة الإيطالي، القيام بمهمة سلام لمحاولة المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
والتقى "زوبي" في موسكو قبل أيام مع يوري أوشاكوف، أحد مستشاري الرئيس فلاديمير بوتين، والبطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
وفي وقت سابق من شهر يونيو/حزيران الماضي، زار العاصمة الأوكرانية كييف لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وقال زوبي لقناة "راي" الحكومية، إن جميع الاجتماعات "كانت مهمة، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية، وهو ما ركزنا عليه، ولم تكن هناك خطة سلام أو وساطة".
وأكد أن "هناك تطلعًا شديدًا لإنهاء العنف، والحفاظ على حياة الإنسان بدءًا من حماية الصغار"، لافتًا إلى أنه سيلتقي مع البابا فرنسيس، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة نتائج الاجتماعات التي عقدها.
وخلال حديثه إلى وفد من بطريرك القسطنطينية، يوم الجمعة الماضي، قال البابا، إنه لا يبدو أن هناك نهاية تلوح في الأفق للحرب في أوكرانيا، حيث اختتم مبعوثه للسلام محادثات استمرت 3 أيام في موسكو.
وفي ذات اليوم، ذكر بيان للفاتيكان أن الزيارة "تهدف إلى تحديد المبادرات الإنسانية التي يمكن أن تفتح طرقًا للسلام".
ودعا البابا، مرارًا، إلى إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دمَّر قرى ومدنًا أوكرانية، وأدى لمقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ونزوح ملايين آخرين.
وخلال عظته، اليوم الأحد، دعا البابا المشاركين إلى الاستمرار في الصلاة من أجل السلام " خاصة للشعب الأوكراني".