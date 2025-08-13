النرويج: متسللون موالون لروسيا وراء ما يشتبه أنه محاولة تخريب سد

قال مسؤولون في الشرطة النرويجية لوسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، إن متسللين من روسيا يقفون على الأرجح وراء تخريب مشتبه به في سد بالنرويج، في أبريل/نيسان الماضي، ترك أثره على تدفق المياه.

وحذرت مديرة جهاز أمن الشرطة النرويجية، بيات جانجاس، من أن الهجمات السيبرانية تنفذ بشكل متزايد ضد الدول الغربية لإثارة الخوف والاضطراب، وفق وكالة "أسوشييتد برس".

ومنذ غزو أوكرانيا، اتهم مسؤولون غربيون روسيا ووكلاءها بتنفيذ عشرات الهجمات وحوادث أخرى تتراوح من التخريب إلى الحرق العمد ومحاولة الاغتيال. وقال مسؤولو المخابرات لـ(أ ب) إن الحملة أصبحت أكثر عنفًا.

وخلال حادثة أبريل/نيسان، تمكن المتسللون من الوصول إلى نظام رقمي يتحكم عن بعد في أحد صمامات السد وفتحوه لزيادة تدفق المياه، حسبما ذكرت محطة الإذاعة والتلفزيون النرويجية "إن.آر.كيه"، التي أفادت بأن الصمام ظل مفتوحًا أربع ساعات تقريبًا، ولكنه لم يشكل خطرًا على المنطقة المحيطة.

وقال المدعي العام للشرطة، تيرجي نيدريب ميشيلسن، لـ "إن.آر.كيه"، إنه تم في أبريل / نيسان الماضي نشر مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق يظهر لوحة تحكم السد وعلامة تحدد مجموعة إجرامية سيبرانية موالية لروسيا.

وتم تداول مقاطع فيديو مماثلة سابقًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن إعلان الشرطة النرويجية كان المرة الأولى منذ عام 2022، التي يشير فيها المسؤولون علنًا إلى أن متسللين موالين لروسيا ربما نجحوا في استهداف البنية التحتية الحيوية للمياه في أوروبا.