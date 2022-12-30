تقرير: إيران تدخل 2023 باقتصاد منهك وعزلة دولية واضطرابات شعبية

شلل سياسي

وقال علي فايز مدير مشروع إيران في "مجموعة الأزمات" ومقرها في بروكسل: "سيكون عام 2023 عامًا محوريًا بالنسبة لإيران، فالاقتصاد يُعاني من مشاكل أكثر من أي وقت مضى والمجتمع مستاء أكثر من أي وقت مضى والبلد أكثر عزلة من أي وقت مضى".

وأضاف أن "إيران الآن حيث كان الاتحاد السوفييتي في أوائل وليس أواخر الثمانينيات، إنه نظام مفلس أيديولوجيا، ومفلس اقتصاديا، ومشلول سياسيًا، ومع ذلك أرى أنه لا تزال لديه إرادة للقتال".